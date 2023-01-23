«Не понял, что он хотел этим сказать». Соперники осудили Йоханнеса Бё за высокомерный жест

Субботняя гонка преследования принесла Йоханнесу Бё новый исторический рекорд. Норвежец одержал шестую победу подряд в личных гонках, чего ещё никогда и никому в биатлоне не удавалось. Но не эту тему обсуждали конкуренты Йоханнеса после финиша. Им не понравился жест победителя, которым тот призывал трибуны быть тише, когда ушёл лидером с последней стрельбы. Соперники посчитали такую выходку высокомерной.

«Устроил им небольшое шоу»

Йоханнес Бё на второй стойке допустил один промах, но колоссальный отрыв позволял ему чувствовать себя максимально спокойно. Норвежец решил покуражиться и, уходя с рубежа, прижал указательный палец к губам.

«Я думал, что зрители хорошо шумели, но, когда я обернулся к ним, они подняли ещё больше шума. Я так сделал, просто чтобы устроить небольшое шоу. Думаю, им понравилось», – объяснил свой поступок Йоханнес.

Однако такой неоднозначный жест не впечатлил его соперников. Своё раздражение, вызванное поступком норвежца, выразил немец Роман Рес.

«Здесь это не нужно. Аудитория и так просто фантастическая».

«Не совсем понимаю, что он хотел сказать этим жестом. Я подумал, что финишировать с такой аудиторией – это просто фантастика», — прокомментировал поступок Йоханнеса Мартин Понсилуома, занявший третье место.

«Я струсил в последнюю секунду»

После гонки Бё-младшему пришлось вновь объяснять свою точку зрения.

«Немного высокомерия допустимо время от времени. Если спорт становится серым, то он проигрывает. Зрителям важно подать себя, и они любят реагировать, когда кто-то делает что-то необычное», – отметил Йоханнес.

Он также рассказал, планировался ли такой жест заранее.

«Нет, то есть… Забавно то, что мы немного обсуждали это перед эстафетой в Рупольдинге. То есть стоит ли мне попросить зрителей затихнуть перед последней стрельбой. Эта мысль пришла мне в голову сегодня перед последней стрельбой, но это выглядело бы так глупо, если бы я там промахнулся. Я струсил в последнюю секунду и подождал до последнего выстрела. Вот почему только тогда я поднял палец к губам», – признался норвежец.

«Маленький шоумен»

За младшего брата, конечно же, вступился старший. Тарьей Бё считает, что произошедшее действительно было немного не похоже на Йоханнеса.

«Он действительно маленький шоумен и просто фантастический спортсмен. Но никто не может обвинять его из-за этого. Он скромный тип и довольно добрый, хотя и постоянно меня побеждает», – пошутил Тарьей.

Бё-старший уверен, что нападки никак не повлияют на его брата.

«Он будет продолжать побеждать. Теперь это будет на чемпионате мира, к которому все подойдут более подготовленными. Ему могут навязать немного больше борьбы, но он фаворит, наиболее явный, чем когда-либо».