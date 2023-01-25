«Надеюсь, что всё будет хорошо». Тренер рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой высказался о текущем состоянии чемпиона мира 2020 года, двукратного призёра Олимпиады-2022 Александра Логинова.

– В этом сезоне мы практически не видим Александра Логинова. Как он сейчас себя чувствует, где находится?

– У Саши были определённые проблемы со здоровьем, поэтому он сейчас восстанавливается. Надеюсь, что всё будет хорошо, и он сможет принять участие в дальнейших гонках.

– Он выйдет на старт в Чайковском или в Ижевске?

– Это будет зависеть от его состояния готовности.

Большое эксклюзивное интервью с Сергеем Башкировым читайте на «Чемпионате» завтра, 26 января, в 08:00 (мск).