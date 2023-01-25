«Надеюсь, что всё будет хорошо». Тренер рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова
Поделиться
Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой высказался о текущем состоянии чемпиона мира 2020 года, двукратного призёра Олимпиады-2022 Александра Логинова.
– В этом сезоне мы практически не видим Александра Логинова. Как он сейчас себя чувствует, где находится?
– У Саши были определённые проблемы со здоровьем, поэтому он сейчас восстанавливается. Надеюсь, что всё будет хорошо, и он сможет принять участие в дальнейших гонках.
– Он выйдет на старт в Чайковском или в Ижевске?
– Это будет зависеть от его состояния готовности.
Большое эксклюзивное интервью с Сергеем Башкировым читайте на «Чемпионате» завтра, 26 января, в 08:00 (мск).
Комментарии
- 25 января 2023
-
22:31
-
22:26
-
20:08
-
19:59
-
18:09
-
17:52
-
10:00
- 24 января 2023
-
17:33
- 23 января 2023
-
21:14
-
20:37
-
18:18
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
00:06
- 22 января 2023
-
23:57
-
22:55
-
19:44
-
17:47
-
17:17
-
16:40
-
16:21
-
15:35
-
15:25
-
15:06
-
14:57
-
14:36
-
14:12
-
13:54
-
13:09
-
12:38
-
12:31
-
11:52
-
11:36
-
11:10
Партнерский контент