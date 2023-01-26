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Тренер сборной по биатлону рассказал, как присутствие девушек в команде помогает мужчинам

Тренер сборной по биатлону рассказал, как присутствие девушек в команде помогает мужчинам
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров ответил на вопрос, как нахождение представительниц прекрасного пола в команде оказывает помощь мужской половине атлетов.

«Никто из девушек не просился в мою группу, но мне было бы интересно поработать, потому что их присутствие в команде, как мне кажется, немножко стимулирует парней. Тем более в стрелковом плане девчонки чаще всего стреляют лучше, чем парни. А это же конкуренция, нужно не уронить мужскую честь. Как это девчонки тебя будут обстреливать (смеётся)?» — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Большое эксклюзивное интервью с Сергеем Башкировым читайте на «Чемпионате» сегодня, 26 января, в 8:00 (мск).

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