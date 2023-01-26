«Мотивации немножко не хватает». Тренер Башкиров – о влиянии отстранения на спортсменов

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, какое влияние оказывает отстранение от международных стартов на отечественных атлетов.



«Что касается мотивации, ранее я говорил, что спортсмены, в первую очередь участники Олимпийских игр, вроде как, не потеряли мотивацию. Но сейчас, с учётом всех болезней, которые в этом году выбили наших лидеров из строя, мне кажется всё-таки есть определённая доля правды в том, что мотивации на более качественный тренировочный процесс немножко не хватает. Регресс? Надеюсь, что его нет. Тем более, если посмотреть на Александра Поварницына, мне кажется, он, наоборот, прибавил», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.