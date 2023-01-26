Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер сборной России назвал биатлониста, способного конкурировать с лучшими лыжниками

Тренер сборной России назвал биатлониста, способного конкурировать с лучшими лыжниками
Комментарии

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о возможности выступления его спортсменов в лыжных гонках.

«Честно говоря, я не задумывался о выступлении спортсменов моей группы на лыжном чемпионате России, и спортсмены, кстати, тоже не подходили с предложениями там пробежать. Но если абстрагироваться от биатлона, было бы интересно пробежать с лыжниками, посмотреть, как мы бы с ними смотрелись на официальных соревнованиях. У нас был опыт совместных контрольных тренировок в Алдане, когда мы были там на сборе осенью 2014 года.

Думаю, если бы Александр Логинов был бы в хорошем состоянии, он бы смог составить конкуренцию», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

«Мы бы конкурировали с норвежцами». Интервью с тренером сборной России по биатлону «Мы бы конкурировали с норвежцами». Интервью с тренером сборной России по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023