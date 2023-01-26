Серохвостов: конечно, выигрывают сильнейшие, сегодня им оказался Эдик

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в мужском спринте на 10 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). По итогам гонки Серохвостов занял второе место. Победителем стал Эдуард Латыпов.

«Обидно было промазать первым, потому что я видел, как у меня выстрел улетел на три часа. Не проконтролировал и как итог — второе место. В принципе, я рад, но надеюсь, что не повторится как на прошлом этапе Кубка — второй, девятый и девятый, надеюсь, будет чуть получше. Что случилось со стрельбой в контактных гонках? Эту проблему мы уже разобрали. Вчера тренировались, увеличили приклад мне. Посмотрим, как скажется. На стойку никак не повлияло, лёжа я тоже был готов точно стрелять, но увёл выстрел на три часа.



Трасса тяжёлая. Не знаю, может, они утром проехали ратраком, я так и не понял. Вчера был минус, трасса должна была быть твёрдой, а сегодня — пять градусов, трасса рыхлая как непонятно что. Сегодня тяжёлые условия были. Конечно, выигрывают сильнейшие, сегодня им оказался Эдик. Было ли преимущество у тех, кто стартовал в первых номерах? Думаю, нет. У них особо не было преимущества, так как на разминке трасса уже была убита полностью. Возможно, как-то сказывается и вес спортсменов. У меня, допустим, короткие лыжи, они будут в любом случае проваливаться сильнее, чем у тех, у кого лыжи длиннее, так как они тяжелее меня. Я проваливался сильно, не знаю, как остальные», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.