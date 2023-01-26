Самуэльссон — о заявлении МОК: не удивлён, но считаю, что это печальное и странное решение

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.

«Я не удивлён, но считаю, что это печальное и странное решение. Я думал, что год назад они поступили правильно, когда решили исключить спортсменов из этих стран.



С учётом продолжения ситуации на Украине нет ничего, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов. Для меня всё ещё наивно думать, что политика и спорт не связаны. Примером может служить чемпионат мира по футболу в Катаре», — приводит слова Самуэльссона Expressen.