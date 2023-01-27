Алимбекова-Смольская: на последнем круге уже полностью была разбита трасса

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Спортсменка заняла второе место, уступив Ирине Казакевич менее трёх секунд.
«Я ещё вчера посмотрела, какая погода будет сегодня, поэтому рискнула и заявилась во вторую группу чуть подальше, чтобы знать время соперниц, как они стреляют. Не скажу, что мне где-то не повезло.
На последнем круге уже полностью была разбита трасса и приходилось постоянно выбирать кусочки, по которым идти. У меня есть преимущество, так как я знаю эту трассу, но мне приходилось идти там, где шли другие спортсменки, и я не смогла проявить свои домашние спринтерские качества. Поэтому недовольна работой на трассе.
Что касается стрельбища, то стабильно сегодня стреляла, знала, что попаду. Я хороша в стрельбе, поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, тут довольна. Сервисменов я уже похвалила. Лыжи катили сегодня хорошо, проблем нет. Здорово, когда вся команда трудится и всё получается. Эта медаль не только моя, так как очень много людей вместе с нами готовятся к соревнованиям. Все заслужили эту медаль», — передаёт слова Алимбековой-Смольской корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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