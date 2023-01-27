Казакевич прокомментировала победу в спринте на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась эмоциями от победы в спринте на 7,5 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

«Впечатления от гонки хорошие. По такой погоде получилось отработать по трассе неплохо. Победа — это всегда положительные эмоции.

Я сама себе помогала обогнать Динару (Алимбекову-Смольскую. — Прим. «Чемпионата»), ну и все те, кто поддерживал меня на дистанции. Это не только наши тренеры, но и болельщики из Беларуси. Они стояли на всех участках трассы и поддерживали всех спортсменов, за что им большое спасибо. По такой трассе хотелось быстрее добраться до финиша.

Стрельба «на ноль» — это, конечно, лучшая стрельба, но работаем с тем, что есть. Один штрафной круг — это хороший результат. Сегодня не было сильного ветра, многие девчонки работали «на ноль», например, Динара и Тамара. Всегда есть к чему стремиться, но один промах — хороший результат.

На прошлой неделе было пять промахов? Конечно, провели работу над ошибками. В один день получилось, в другой — нет. Тут поможет только анализ», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.