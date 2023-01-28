Тренер по стрельбе прокомментировал 3 промаха Латыпова в гонке преследования

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов высказался о трёх промахах Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Несмотря на промахи, Латыпов уверенно выиграл гонку.
«Моё мнение в том, что мы начали поднимать скорость стрельбы и поэтому пока не можем сопоставить его быстрый ход и точную стрельбу.
Конечно, стрелять 1-2 на стойках – это многовато. Если мы говорим, что хотим бороться и доминировать, то это много. Конечно, я недоволен. С лёжкой проблем нет, за неё я не переживаю. Ну а со стойкой будем что-то делать.
Всем не нравится его последний выстрел, всем не нравятся его зависания. Мы уже с ним договорились – будем немножко бороться с этим, но уже в условиях соревнований. Иногда получается, иногда нет.
Я делаю акцент на точную стрельбу, а не на быструю. Если спортсмен не готов стрелять, то пусть он лучше подвисает, потому что с нулём он в любом случае будет конкурентнее, нежели если стреляет ритмично, но с 1-2 промахами.
У Латыпова изготовка для меня прям эталонная. Возможно, какие-то внутренние особенности, может, он не отдышался, потому что он пытается везде выиграть – даже проходя по рубежу он не сбавляет темп.
Может, нужно в этом аспекте немного поработать – отдать пару секунд на рубеже, чтобы стать более устойчивым», – сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
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