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Эдуард Латыпов одержал три победы подряд на пятом этапе Кубка Содружества

Эдуард Латыпов одержал три победы подряд на пятом этапе Кубка Содружества
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл три гонки подряд на пятом этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Минск, Беларусь).

В Беларуси Латыпов выиграл спринт, допустив один промах, гонку преследования — с тремя и масс-старт, не допустив ни одной ошибки на четырёх огневых рубежах.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов. К грядущему сезону Латыпов готовится в группе Юрия Каминского, куда также вошли Евгений Емерхонов, Роман Ерёмов, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов и Михаил Первушин.

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