«Можно было бы неплохо выступать». Латыпов после трёх побед подряд высказался о Кубке мира

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал третью победу подряд на пятом этапе Кубка Содружества.

«Есть радость и удовлетворение. Сейчас будет небольшой отдых, надо будет восстановить силы, чтобы дальше с новыми силами соревноваться. Не могу сказать, что я в лучшей форме за всю карьеру. Состояние хорошее, но можно ещё много добавлять, и я буду это делать.

Мой победный хет-трик здесь означает, что была проведена хорошая подготовка, что всё сделали по правилам. Думаю, Юрий Михайлович Каминский доволен. В каждом успехе всегда есть какие-то недочёты, над которыми надо работать дальше. Чтобы показывать стабильно высокие результаты, нужно трудиться.

Несмотря на серию побед, мотивация у меня есть, буду дальше выходить на каждую гонку и бороться за первое место. Мы для этого всё и делаем (улыбается).

Трудно сказать, какой результат я бы мог сейчас показывать на международной арене, но в любом случае можно было бы неплохо выступать. Сравнить сложно. Но надеюсь и верю, что у нас были бы хорошие результаты», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.