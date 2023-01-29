Эдуард Латыпов впервые в карьере отстрелял «на ноль» в гонке с четырьмя огневыми рубежами

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов впервые в карьере отстрелял «на ноль» в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Это произошло в рамках масс-старта на пятом этапе Кубка Содружества, который проходит в Минске (Беларусь). Для Латыпова это третья победа подряд на данном старте.

Биатлон. Кубок Содружества, пятый этап, Минск. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 33.59,6 (0 промахов).

2. Даниил Серохвостов — отставание 29,6 (3).

3. Антон Смольский (Беларусь) +29,8 (2).

4. Максим Воробей (Беларусь) +39,4 (1).

5. Никита Лобастов (Беларусь) +54,9 (2).

6. Александр Поварницын +1.13,5 (3).

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.