Президент СБР рассказал о личном опыте использования лыж и палок российской компании

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров на официальной презентации лыж, палок и креплений PROTEAM в Инновационном центре ОКР в Москве рассказал о личном опыте использования продукции отечественной компании.
«Лично я прошёл уже более 100 километров на этих лыжах: участвовал в соревнованиях в Минске, в выходные катался в Лужниках, в субботу прошёл марафон, 50 км за один день.
Совместными усилиями мы смогли создать лыжи, которые способны конкурировать с зарубежными марками. Хотим обеспечить потребности всех уровней: как для профессиональных команд сборной России, так и для детско-юношеских школ и любителей лыжного спорта. Уже сейчас мы разработали три серии лыж. Цель проекта масштабна. Мы хотели создать идеальный профессиональный продукт, которому мы сейчас уделяем непрерывное внимание, тестируем доработки и постоянно совершенствуем», — приводит слова Майгурова пресс-служба ОКР.
СБР заключил соглашение с компанией PROTEAM и приобрёл 550 комплектов лыж, палок и креплений, которые бесплатно направятся в 55 региональных биатлонных федераций страны — от Омска до Камчатки. Первые 10 пар лыж PROTEAM с креплениями и палками накануне были переданы Федерации биатлона Рязанской области.
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