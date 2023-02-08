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Бьорндален назвал гонку ЧМ-2023, в которой Йоханнесу Бё будет трудно попасть на подиум

Бьорндален назвал гонку ЧМ-2023, в которой Йоханнесу Бё будет трудно попасть на подиум
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален считает, что индивидуальная гонка на чемпионате мира – 2023 может стать самой сложной для пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё.

ЧМ-2023 стартует в Оберхофе (Германия) сегодня, 8 февраля, и продлится до 18 февраля. Индивидуальная гонка на 20 км пройдёт 15 февраля.

«Йоханнес экстремально хорош на дистанции. Но я думаю, что многие очень жаждут успеха в индивидуальной гонке, ведь там у них будут реальные шансы. В этой гонке Йоханнеса могут опередить за счёт чистой стрельбы. Думаю, это будет самая сложная гонка для Йоханнеса», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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