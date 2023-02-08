Себастиан Самуэльссон: если Йоханнес Бё не выиграет четыре золота на ЧМ, это будет фиаско
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Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о перспективах пятикратного олимпийского чемпиона, лидера текущего сезона Кубка мира норвежца Йоханнеса Бё на стартующем чемпионате мира – 2023.
ЧМ-2023 стартует в Оберхофе (Германия) сегодня, 8 февраля, и продлится до 18 февраля. На данный момент у младшего Бё 12 золотых медалей с первенств мира.
«Я не думаю, что он выиграет четыре личных золота на чемпионате мира, такое случается очень редко. В этой ситуации у меня есть как подначить Йоханнеса: если он не выиграет четыре золотые медали на ЧМ, это будет огромное фиаско», — приводит слова Самуэльссона SVT.
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