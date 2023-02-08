Тимофей Лапшин: Йоханнес Бё настолько уверен в себе, что вряд ли допустит ошибки на ЧМ

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с 2017 года выступающий за Южную Корею, рассказал, сможет ли кто-то из соперников составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Бё на чемпионате мира, который стартует сегодня в Оберхофе (Германия) без участия отечественных спортсменов.
«Судя по его выступлениям в сезоне, он намного сильнее остальных. Но чемпионат мира — это главный старт сезона. Иногда спортсменам, идущим весь сезон в топе, по каким-то причинам не удаётся показать идеальные результаты на самом важном турнире. Психологический фактор играет большую роль, но, на мой взгляд, в этом сезоне он настолько уверен в себе, что вряд ли допустит ошибки.
Также чемпионат мира — это отличный шанс проявить себя спортсменам, которые весь сезон шли в 30-х местах. Заедет в медали, и сезон точно будет признан успешным для такого атлета. Такое тоже бывает. Наверное, даже немного проще быть в тени, а потом выскакивать. Как на дистанции: легче тому, кто видит спину и догоняет», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».
- 8 февраля 2023
-
13:18
-
12:01
-
11:47
-
10:18
-
09:45
-
09:00
-
00:45
-
00:17
-
00:03
- 7 февраля 2023
-
20:44
-
19:24
-
18:43
-
16:05
-
15:22
-
14:57
-
14:30
-
14:21
-
12:44
-
11:14
-
10:00
- 6 февраля 2023
-
17:56
-
17:45
-
16:30
-
14:24
-
13:07
-
12:09
-
08:12
- 5 февраля 2023
-
17:25
-
17:11
-
15:30
-
15:04
-
14:46
-
14:09
-
11:36
-
09:29