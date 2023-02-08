Тимофей Лапшин: Йоханнес Бё настолько уверен в себе, что вряд ли допустит ошибки на ЧМ

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с 2017 года выступающий за Южную Корею, рассказал, сможет ли кто-то из соперников составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Бё на чемпионате мира, который стартует сегодня в Оберхофе (Германия) без участия отечественных спортсменов.

«Судя по его выступлениям в сезоне, он намного сильнее остальных. Но чемпионат мира — это главный старт сезона. Иногда спортсменам, идущим весь сезон в топе, по каким-то причинам не удаётся показать идеальные результаты на самом важном турнире. Психологический фактор играет большую роль, но, на мой взгляд, в этом сезоне он настолько уверен в себе, что вряд ли допустит ошибки.

Также чемпионат мира — это отличный шанс проявить себя спортсменам, которые весь сезон шли в 30-х местах. Заедет в медали, и сезон точно будет признан успешным для такого атлета. Такое тоже бывает. Наверное, даже немного проще быть в тени, а потом выскакивать. Как на дистанции: легче тому, кто видит спину и догоняет», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».