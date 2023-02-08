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Самуэльссон зашёл на 3 штрафных круга в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2023

Самуэльссон зашёл на 3 штрафных круга в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2023
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Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон провалил старт чемпионата мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Он ознаменовался смешанной эстафетой.

Финишёр сборной Швеции Самуэльссон в смешанной эстафете зашёл сразу на три штрафных круга на первом огневом рубеже. Также Себастиан допустил три промаха на стойке.

Отметим, что до первого огневого рубежа (лёжки) шведы шли четвёртыми и сохраняли шансы на медаль. После промахов Самуэльссона команда финишировала лишь девятой. Золотые медали завоевали норвежцы.

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