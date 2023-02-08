Марте Рёйселанд сравнялась с Магдаленой Нойнер по количеству золотых медалей с ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала 12-кратной чемпионкой мира, тем самым сравнявшись по этому показателю с немкой Магдаленой Нойнер.

Это произошло в Оберхофе (Германия) на чемпионате мира — 2023. Рёйселанд в составе сборной Норвегии выиграла смешанную эстафету.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Смешанная эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — 1:04.41,9 (1 штрафной круг + 9 промахов).

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 11,6 секунды (6 промахов).

3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентент Фийон Майе) +55,9 (9 промахов).

Важно отметить, что из 12 золотых наград с чемпионатов мира у Рёйселанд лишь две личные, в то время как у Нойнер личных шесть.