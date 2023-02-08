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Ингрид Ландмарк Тандреволд — о стрельбе Легрейда: сегодня он был в огне

Ингрид Ландмарк Тандреволд — о стрельбе Легрейда: сегодня он был в огне
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о стрельбе соотечественника Стурлы Холма Легрейда в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Да, Стурла сегодня был в огне», — приводит слова Тандреволд издание VG.

Легрейд единственный из состава сборной Норвегии, кто прошёл дистанцию без промахов.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Смешанная эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — 1:04.41,9 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 11,6 секунды (6 промахов).
3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентент Фийон Майе) +55,9 (9 промахов).

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