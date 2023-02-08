«Это ужасный опыт». Себастиан Самуэльссон не смог сдержать слёз после провала на старте ЧМ

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон не смог сдержать слёз после провального выступления в эстафете на чемпионате мира –2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

Финишёр сборной Швеции Самуэльссон в смешанной эстафете зашёл сразу на три штрафных круга на первом огневом рубеже. Также Себастиан допустил три промаха на стойке. Это отбросило команду на итоговое девятое место.

«Это ужасный опыт. Когда ты сосредоточен и борешься за медали, но с каждым выстрелом всё становится хуже. Медаль ускользает. Я почти уверен, что что-то попало мне в диоптрий или просто что-то произошло с винтовкой. Я не мог быть так неосторожен в выстрелах», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.