Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это ужасный опыт». Себастиан Самуэльссон не смог сдержать слёз после провала на старте ЧМ

«Это ужасный опыт». Себастиан Самуэльссон не смог сдержать слёз после провала на старте ЧМ
Комментарии

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон не смог сдержать слёз после провального выступления в эстафете на чемпионате мира –2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

Финишёр сборной Швеции Самуэльссон в смешанной эстафете зашёл сразу на три штрафных круга на первом огневом рубеже. Также Себастиан допустил три промаха на стойке. Это отбросило команду на итоговое девятое место.

«Это ужасный опыт. Когда ты сосредоточен и борешься за медали, но с каждым выстрелом всё становится хуже. Медаль ускользает. Я почти уверен, что что-то попало мне в диоптрий или просто что-то произошло с винтовкой. Я не мог быть так неосторожен в выстрелах», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Ужасный старт Самуэльссона на чемпионате мира. Отсутствие России не спасло шведа от позора Ужасный старт Самуэльссона на чемпионате мира. Отсутствие России не спасло шведа от позора
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023