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У биатлониста сборной Норвегии обнаружен коронавирус

У биатлониста сборной Норвегии обнаружен коронавирус
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В сборной Норвегии выявлен первый случай заражения коронавирусом на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Положительный тест сдал призёр этапов Кубка мира Филип Фьельд Андерсен.

«Филип Фьельд Андерсен сдал положительный тест на коронавирус, во вторник вечером мы отправили его домой. Конечно, это очень печально, мы бы хотели видеть Филипа в составе команды во время чемпионата мира. Но из соображений безопасности остальной части коллектива было безопаснее отправить его домой», — заявил врач сборной Аасне Фенне Хоксруд в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что после отъезда Андерсена вся команда сдала тесты на коронавирус, все результаты оказались отрицательными. Также руководство сборной решило, что безопаснее будет не призывать в команду замену Филипу.

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