Х. Эберг — об Экхофф: завершить карьеру без гонок в своём последнем сезоне печально

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг высказалась о возможном завершении карьеры норвежки Тириль Экхофф.



«Тириль смогла добиться невероятной скорости на лыжне. Бывали периоды, когда отличная скорость сочеталась с уверенной стрельбой. Тогда Тириль была практически непобедима. Очень печально, если всё закончится так. Она действительно искусная спортсменка. Завершение карьеры без участия в гонках в своём последнем сезоне кажется печальным», — приводит слова Эберг NRK.



Напомним, Экхофф пропускает нынешний сезон из-за проблем со здоровьем. Спортсменка впервые за 11 лет не попала в состав норвежской национальной команды на чемпионат мира. Накануне 32-летняя биатлонистка призналась, что может не вернуться в спорт.

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