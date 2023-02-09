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Х. Эберг — об Экхофф: завершить карьеру без гонок в своём последнем сезоне печально

Х. Эберг — об Экхофф: завершить карьеру без гонок в своём последнем сезоне печально
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Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг высказалась о возможном завершении карьеры норвежки Тириль Экхофф.

«Тириль смогла добиться невероятной скорости на лыжне. Бывали периоды, когда отличная скорость сочеталась с уверенной стрельбой. Тогда Тириль была практически непобедима. Очень печально, если всё закончится так. Она действительно искусная спортсменка. Завершение карьеры без участия в гонках в своём последнем сезоне кажется печальным», — приводит слова Эберг NRK.

Напомним, Экхофф пропускает нынешний сезон из-за проблем со здоровьем. Спортсменка впервые за 11 лет не попала в состав норвежской национальной команды на чемпионат мира. Накануне 32-летняя биатлонистка призналась, что может не вернуться в спорт.

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