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Нуждов: Бех готовится к операции и до конца сезона выступать не будет

Нуждов: Бех готовится к операции и до конца сезона выступать не будет
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Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов поделился мнением о возможном возвращении биатлонистки Екатерины Бех в сборную Украины. Ранее 24-летняя украинская спортсменка покинула страну.

«Мне пока ничего не известно о таких намерениях Бех. По моей информации, она сейчас занята восстановлением своего здоровья после болезни, обследованием и подготовкой к операции в течение ближайшего месяца, а потому до конца сезона выступать не будет», — приводит слова Нуждова Metaratings.

Напомним, Бех является уроженкой Хабаровского края. До 2018 года биатлонистка выступала за российскую сборную, после чего перешла в украинскую национальную команду. В составе сборной Украины Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы. Во время начала конфликта на Украине спортсменка перебралась в Россию.

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