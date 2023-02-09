Нуждов: Бех готовится к операции и до конца сезона выступать не будет

Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов поделился мнением о возможном возвращении биатлонистки Екатерины Бех в сборную Украины. Ранее 24-летняя украинская спортсменка покинула страну.



«Мне пока ничего не известно о таких намерениях Бех. По моей информации, она сейчас занята восстановлением своего здоровья после болезни, обследованием и подготовкой к операции в течение ближайшего месяца, а потому до конца сезона выступать не будет», — приводит слова Нуждова Metaratings.



Напомним, Бех является уроженкой Хабаровского края. До 2018 года биатлонистка выступала за российскую сборную, после чего перешла в украинскую национальную команду. В составе сборной Украины Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы. Во время начала конфликта на Украине спортсменка перебралась в Россию.