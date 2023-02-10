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Анаис Шевалье-Буше: чемпионат мира будет успешным, если вернусь домой с титулом

Анаис Шевалье-Буше: чемпионат мира будет успешным, если вернусь домой с титулом
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Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше рассказала о своей цели на чемпионат мира — 2023 в Оберхофе (Германия).

«Мне действительно нравится в Оберхофе. Это отличное место, и к тому же мне нравится профиль трассы здесь. Что касается оценки чемпионата мира, он будет успешным, если я вернусь домой с титулом. Я очень хочу этого, потому что золото чемпионата мира — единственная награда, которой нет в моей коллекции», — приводит слова Шевалье-Буше вой гол Анаис Шевалье-Буше Nordic Magazine.

Чемпионат мира — 2023 по биатлону проходит с 8 по 19 февраля. Сегодня, 10 февраля, состоится женская спринтерская гонка. Начало соревнований — в 16:30 мск.

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