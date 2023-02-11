Денизе Херрман — о золоте ЧМ: у меня нет слов. Это чистое счастье!

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала победу в спринте на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).
«Невероятно! Победить дома, сделав два нуля в спринте на домашнем чемпионате мира и выиграть золотую медаль перед своими болельщиками. У меня нет слов. Это чистое счастье!
Я нашла баланс между сохранением концентрации и наслаждением атмосферой. Знала, что нахожусь в хорошей форме и всё возможно. Прошлой ночью я не очень спокойно спала, но старалась оставаться сосредоточенной и спокойной. Хорошая музыка на стадионе, зрители, моя семья тоже здесь. Это сумасшествие. Я старалась наслаждаться атмосферой, но в то же время очень нервничала.
Каждый раз, когда кажется, что победить будет легче, на самом деле гораздо сложнее. Я готовилась к этому событию, но не знала, как всё будет. Для меня и всей команды это первый домашний чемпионат мира. Нужно быть настроенной на соревнования и сосредоточенной. Сегодня всё сложилось и сработало очень хорошо. Это был волшебный момент, победа дома – лучшее чувство», – приводит слова Херрман пресс-служба IBU.
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