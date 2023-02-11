Понсилуома: для меня биатлон сродни американским горкам. Либо я на подиуме, либо 20-й

Чемпион мира 2021 года в спринте, серебряный призёр Олимпиады-2022, шведский биатлонист Мартин Понсилуома высказался о предстоящей спринтерской гонке на чемпионате мира — 2023, а также отметил, что стремится к стабильности в результатах.
«Золото чемпионата мира, можно сказать, дало начало моей карьере. У меня было много хороших гонок до этого, но золото чемпионата мира — это нечто особенное. Во многих соревнованиях чувствую себя немного аутсайдером, но когда наступает время спринтерских гонок, я ощущаю, что многие верят в меня. Чувствую, что соперники побаиваются меня в этой гонке, так что это прекрасно.
Для меня соревнования по биатлону — это что-то вроде американских гонок. Либо я на подиуме, либо на 20-м месте. Но мне хочется обрести стабильность, чтобы иметь возможность бороться за «Большой хрустальный глобус». Было бы невероятно круто показать, что я способен выступать на высоком уровне целый сезон», — приводит слова Понсилуомы SVT.
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