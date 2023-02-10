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Украинская биатлонистка решила вернуться в свою сборную из России – в прошлом году она сбежала с Украины

Украинская биатлонистка нарушила правила в России. А потом решила вернуться в свою сборную
Андрей Шитихин
Украинская биатлонистка нарушила правила в России
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Екатерина Бех выступала на Кубке России без российского паспорта.

Ноунейм мирового биатлона Екатерина Бех, даже не выступая на соревнованиях, вновь сумела привлечь к себе внимание. Украинская биатлонистка, в прошлом году сбежавшая в Россию, где когда-то родилась, может вернуться. Интересно, что ей не понравилось на родине? В России для неё сделали всё. Она даже выступала с нарушением правил.

Вот вкратце история биатлонистки, которая блеснула только раз на юниорском чемпионате мира, но написано про неё уже больше, чем про многих чемпионок.

В 2018-м Екатерина Бех вместе с ещё двумя биатлонистками и тренером Ильёй Лопуховым отправились искать лучшую долю в Беларусь. Но там они не приглянулись и в итоге осели на Украине.

19-летняя на тот момент уроженка Хабаровского края оперативно получила украинский паспорт и спустя полгода после переезда стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Через год она отметилась золотом на юниорском чемпионате Европы, но на взрослом уровне не показала ничего. В середине апреля 2022 года Екатерина была уволена из сборной Украины как не выполнившая критерии отбора в национальную команду.

Екатерина Бех

Екатерина Бех

Фото: Maja Hitij/Getty Images

В тех условиях, которые были на Украине, Бех не захотела оставаться на новой родине и с помощью тогдашнего президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака вернулась в Россию.

За неё «впрягся» на тот момент вице-президент Союза биатлонистов России, руководитель федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Он помогал спортсменке с видом на жительство, трудоустроил в региональную команду, оказал финансовую поддержку, договорился с легендарным тренером Николаем Лопуховым, чтобы он индивидуально поработал с Екатериной.

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Спортсменка с украинским паспортом получила возможность выступать на соревнованиях. В сентябре в Раубичах на этапе Кубка Содружества Екатерина Бех представляла Россию. Хотя могла бы бегать и как представительница Украины – это же открытый турнир.

Но вот то, как она, не имея российского паспорта, бегала на Кубке России – необъяснимо. В положении о спортивных соревнованиях по биатлону, утверждённом Минспорта РФ, в пункте заявки на участие есть чёткое требование – российский паспорт. Бех до сих пор гражданка Украины. Каким образом она была заявлена на этап в Увате и пробежала две гонки на этапе в Тюмени – загадка.

Ну а после этого перестала выходить на связь как с Алексеем Нуждовым, так и с Николаем Лопуховым. Где сейчас Бех – точно неизвестно. Но не в России. Примет ли её обратно сборная Украины после апрельского побега? Очень сомнительно. Не та ситуация. А переход в другую сборную вряд ли возможен.

Двойную смену гражданства IBU не приветствует. Россиянка Екатерина Аввакумова, которая с 2017 года выступает за сборную Южной Кореи, хотела перейти в сборную Сербии. Но IBU наложил вето на такой переход.

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Теги Биатлон Кубок мира Екатерина Бех •••

Заглавное фото: TF-Images/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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