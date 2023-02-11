Тарьей Бё эмоционально прокомментировал второе место в спринте на чемпионате мира

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о завоёванной серебряной медали в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Это достижение, которым, возможно, я больше всего горжусь за всю свою карьеру. Было трудно сегодня и в течение всего сезона. Непростое начало сезона? Ставку должны делать на тех, кто сможет добиться успеха. Я говорил с самого начала, что для меня самое важное — это чемпионат мира. Именно на этом турнире я хочу быть в пиковой форме. Может быть, только я верил в это, но достаточно того, что в это верит только один», — приводит слова Бё NRK.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.21,7 (1 промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 14,8 (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +39,9 (1).