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Тарьей Бё – украинцу Пидручному: добро пожаловать в команду!

Тарьей Бё – украинцу Пидручному: добро пожаловать в команду!
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Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный опубликовал в социальных сетях пост о своём выступлении в спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Какой сумасшедший день! Пятое место на чемпионате мира. Как же я рад быть в топ-6 в такой компании – один среди норвежцев! Спасибо команде за работу», — написал Пидручный в своих социальных сетях.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.21,7 (1 промах).
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 14,8 (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +39,9 (1).
4. Йоханнес Дале (Норвегия) +43,6 (1).
5. Дмитрий Пидручный (Украина) +53,4 (0).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +59,7 (1).

На пост отреагировал трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё. «Добро пожаловать в команду!» — написал старший Бё в комментариях.

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