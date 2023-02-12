Тарьей Бё – украинцу Пидручному: добро пожаловать в команду!

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный опубликовал в социальных сетях пост о своём выступлении в спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Какой сумасшедший день! Пятое место на чемпионате мира. Как же я рад быть в топ-6 в такой компании – один среди норвежцев! Спасибо команде за работу», — написал Пидручный в своих социальных сетях.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.21,7 (1 промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 14,8 (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +39,9 (1).

4. Йоханнес Дале (Норвегия) +43,6 (1).

5. Дмитрий Пидручный (Украина) +53,4 (0).

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +59,7 (1).

На пост отреагировал трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё. «Добро пожаловать в команду!» — написал старший Бё в комментариях.