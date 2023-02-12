Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен объяснил, почему не согласен со словами Фуркада о допуске россиян на ОИ

Кристиансен объяснил, почему не согласен со словами Фуркада о допуске россиян на ОИ
Комментарии

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал заявление пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, француза Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Я понимаю возникновение дискуссии о том, что спорт и политику нельзя смешивать. Но, думаю, в этой ситуации всё осложняется тем, насколько тесные связи сложились в России между спортом и армией. Большая часть их работы оплачивается военными. Только мы, жители Скандинавии, не получаем зарплату за то, что работаем на таможне, в полиции или вооруженных силах», — приводит слова Кристиансена NRK.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё всё-таки установит великий рекорд? LIVE Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё всё-таки установит великий рекорд? LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023