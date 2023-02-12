Кристиансен объяснил, почему не согласен со словами Фуркада о допуске россиян на ОИ
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал заявление пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, француза Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.
«Я понимаю возникновение дискуссии о том, что спорт и политику нельзя смешивать. Но, думаю, в этой ситуации всё осложняется тем, насколько тесные связи сложились в России между спортом и армией. Большая часть их работы оплачивается военными. Только мы, жители Скандинавии, не получаем зарплату за то, что работаем на таможне, в полиции или вооруженных силах», — приводит слова Кристиансена NRK.
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