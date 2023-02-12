Губерниев: Самуэльссон, скажи просто — поддерживаю дискриминацию русских по происхождению

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, который заявил, что российских и белорусских спортсменов не должны допускать до участия в международных соревнованиях.



«Себастиан, скажи просто — поддерживаю дискриминацию русских по национальному происхождению. По версии Самуэльссона, все наши спортсмены виноваты! Виноваты, что родились в России и выступают за неё», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Ранее 13-кратный чемпион мира по биатлону, француз Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену. Самуэльссон выразил своё несогласие с позицией француза. Также против позиции Фуркада высказались спортсмены из Норвегии и Украины.

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