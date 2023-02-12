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Марте Рёйселанд осталась одна медаль чемпионата мира до рекорда Магдалены Нойнер

Марте Рёйселанд осталась одна медаль чемпионата мира до рекорда Магдалены Нойнер
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Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд завоевала 16-ю награду чемпионата мира. На её счету 12 золотых медалей и четыре бронзы.

Это произошло на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Марте завоевала бронзу в гонке преследования.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Жулия Симон (Франция) – 32.00,8 (один промах).
2. Денизе Херрман (Германия) +27,0 (4).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +37,7 (3).
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +1.00,3 (3).
5. София Шнайдер (Германия) +1.08,3 (4).
6. Лу Жанмонно (Франция) +1.08,7 (1).

Примечательно, что Рёйселанд осталась одна медаль до рекорда немки Магдалены Нойнер, на счету которой 17 наград ЧМ (12 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая). При этом у Марте лишь два личных золота, а у Нойнер – 6.

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