Марте Рёйселанд осталась одна медаль чемпионата мира до рекорда Магдалены Нойнер

Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд завоевала 16-ю награду чемпионата мира. На её счету 12 золотых медалей и четыре бронзы.
Это произошло на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Марте завоевала бронзу в гонке преследования.
Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Жулия Симон (Франция) – 32.00,8 (один промах).
2. Денизе Херрман (Германия) +27,0 (4).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +37,7 (3).
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +1.00,3 (3).
5. София Шнайдер (Германия) +1.08,3 (4).
6. Лу Жанмонно (Франция) +1.08,7 (1).
Примечательно, что Рёйселанд осталась одна медаль до рекорда немки Магдалены Нойнер, на счету которой 17 наград ЧМ (12 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая). При этом у Марте лишь два личных золота, а у Нойнер – 6.
- 12 февраля 2023
-
16:59
-
16:46
-
16:46
-
16:36
-
15:57
-
14:14
-
13:37
-
13:20
-
12:56
-
12:42
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:41
-
11:29
-
10:38
-
10:12
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:36
-
09:00
- 11 февраля 2023
-
23:20
-
23:14
-
20:01
-
19:22
-
19:13
-
19:02
-
18:25
-
18:05
-
17:38
-
16:31
-
16:19
-
15:07
-
14:57