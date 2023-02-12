Биатлонистка с 10-го места выиграла золото. Такого на чемпионатах мира ещё не было!

В начале сезона-2022/2023 французская биатлонистка Жулия Симон сенсационно выиграла гонку преследования в Контиолахти, стартовав с 16-го места – такого в XXI веке на Кубке мира никто прежде не делал!
Тот прорыв Симон многие сочли разовым успехом, но Жулия в текущем сезоне просто великолепна, и то золото было лишь началом. Спустя два месяца француженка приехала на чемпионат мира в статусе действующего лидера Кубка мира и одной из главных претенденток на золотые награды.
И в пасьюте повторила феноменальный декабрьский прорыв!
Спринт у Симон не сложился. Она была хороша на дистанции, но на стойке допустила два промаха и финишировала лишь на десятой позиции более чем в минуте от быстроногой Денизе Херрман-Вик и Ханны Эберг, уступившей чемпионке из Германии каких-то две секунды. Вряд ли Жулия была рада своей стартовой позиции и отставанию в пасьюте – от лидеров далековато.
Впрочем, уже после первого огневого рубежа француженка могла более оптимистично смотреть на свои перспективы в гонке преследования. Денизе и Ханна синхронно промахнулись по разу, и Симон вместе с немкой Шнайдер и шведкой Магнуссон оказалась от них уже лишь в 30 секундах.
На второй лёжке Ханна Эберг допустила два промаха и выпала из борьбы за золото, а Херрман-Вик под овации болельщиков всё сделала идеально. Впрочем, говорить о золоте было рано. Симон тоже закрыла все мишени и отставала лишь на 23 секунды. Недалеко была и норвежка Арнеклейв.
По ходу третьего круга немка от соперниц даже чуть оторвалась, а вот француженка, казалось, себя сдерживала. И не зря! Денизе допустила один промах, а Жулия стреляла как по учебнику и выскочила на трассу прямо перед носом у соперницы, заканчивающей бежать лишние 150 метров.
Соперницы к этому моменту совсем отстали. Девушки из Германии и Франции должны были поделить золото. Херрман-Вик вроде бы попыталась оторваться от ближайшей преследовательницы, но Симон её не отпустила. Всё должно было решиться на стрельбе или на заключительном круге.
Жулия промахнулась один раз. Денизе – два. На этом борьба за золото была окончена, потому что француженка, которой больше не надо было готовиться к стрельбе, задала сумасшедший темп, который никому был не под силу.
На подходе к финишной прямой Жулия Симон успела поприветствовать всех, кого хотела, и всё равно опередила Херрман-Вик на 27 секунд. На третьем месте финишировала норвежка Марте Рёйселанд – единственная из группы преследования, закрывшая пять мишеней на последнем рубеже.
В гонке преследования от Симон, безусловно, многие ждали победы. Но прорыв к золоту с 10-го места – это не просто красота, это настоящий рекорд чемпионатов мира! За всю историю этой дисциплины на мировых первенствах лишь Доротее Вирер и Сандрин Байи удавалось выиграть с седьмого места (в 2020 и 2003 годах соответственно). Так что Жулия и в этот раз переписала историю мирового биатлона.
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