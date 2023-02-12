«Это всё пустые слова». Драчёв — о желании Фуркада видеть россиян на Олимпиаде в Париже

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал высказывание пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада о возвращении российских спортсменов на международную арену. Ранее француз заявил, что российских спортсменов необходимо допустить на Олимпиаду в Париже, отметив, что ему будет стыдно за Францию, если россияне не смогут принять участия в Играх.
«На мой взгляд, это всё пустые слова, они ни к чему не приведут. Понятно, что сейчас никуда наших спортсменов допускать не собираются, поэтому все эти разговоры ведутся исключительно для того, чтобы мутить общественность. Нужно понимать, что Международный олимпийский комитет — не самостоятельная организация, всё болтовня.
Но само предложение Фуркада, безусловно, хорошее, мы его уважаем», — сказал Драчёв в интервью ТАСС.
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