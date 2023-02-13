Эдуард Латыпов опубликовал романтичное фото с супругой

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал на своей странице в социальной сети милое фото с женой Дарьей.
Фото: из личного архива Эдуарда Латыпова
Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родилась дочь Виктория.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.
К грядущему сезону Латыпов готовится в группе Юрия Каминского, куда также вошли Евгений Емерхонов, Роман Ерёмов, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов и Михаил Первушин. В конце января Латыпов одержал три победы подряд на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) и является вице-лидером соревнований.
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