Эдуард Латыпов опубликовал романтичное фото с супругой

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал на своей странице в социальной сети милое фото с женой Дарьей.

Фото: из личного архива Эдуарда Латыпова

Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родилась дочь Виктория.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.

К грядущему сезону Латыпов готовится в группе Юрия Каминского, куда также вошли Евгений Емерхонов, Роман Ерёмов, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов и Михаил Первушин. В конце января Латыпов одержал три победы подряд на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) и является вице-лидером соревнований.