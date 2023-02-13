Рафаэль Пуаре: если кто-то и может выиграть всё золото ЧМ по биатлону, так это Йоханнес Бё

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре высказался о выступлениях норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). Норвежский спортсмен выиграл золотые медали в спринте и пасьюте, а также стал чемпионом мира в смешанной эстафете.
«Если кто-то и может выиграть всё золото на чемпионате мира, так это Йоханнес Бё. Всё будет зависеть от его выступления в индивидуальной гонке. Возможно, даже при двух промахах Йоханнес сможет выиграть. Остальным придётся выбивать как минимум 19 из 20, чтобы попытаться его обойти. Перед стартом чемпионата мира я не сомневался в его доминировании, Бё невероятно быстр на лыжне. Он практически совершенен в этом аспекте», — приводит слова Пуаре Nordic Magazine.
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