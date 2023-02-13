Дмитрий Васильев: от российского спортсмена в Тимофее Лапшине уже мало что осталось

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлениях россиянина Тимофея Лапшина, представляющего сборную Южной Кореи, на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Лапшин уже долгое время выступает за сборную Кореи, побывал в её составе на двух Олимпиадах. Мне кажется, от российского спортсмена в нём уже мало что осталось. По большому счёту Тимофей давно реализовал себя в биатлоне. Только чудо или какое-то невероятное стечение обстоятельств может позволить ему подняться на подиум на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира», — приводит слова Васильева betOn mobile.

Напомним, Лапшин перешёл из сборной России в команду Южной Кореи в 2017 году. На чемпионате мира — 2023 спортсмен занял 26-е место в спринте и 38-е — в гонке преследования.

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