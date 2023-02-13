Опубликован стартовый лист мужской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку, которая пройдёт в рамках чемпионата мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Гонка стартует завтра, 14 февраля, в 16:30 мск.



Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Оберхоф. Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км. Стартовый лист



2. Роман Рес (Германия)

6. Кентен Фийон Майе (Франция)

11. Йоханнес Бё (Норвегия)

15. Мартин Понсилуома (Швеция)

19. Эмильен Жаклен (Франция)

21. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

26. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

28. Бенедикт Долль (Германия)

32. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

55. Тарьей Бё (Норвегия)

63. Йоханнес Дале (Норвегия)



Напомним, российские биатлонистки пропускают текущий международный сезон из-за бана со стороны IBU.

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