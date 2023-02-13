«Ещё в начале спринта силы покинули меня». Яков Фак пропустит индивидуальную гонку на ЧМ

Словенский биатлонист Яков Фак сообщил, что пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону 2023 года из-за неоптимальной формы.
«Посоветовавшись с тренером Рикко Гроссом, я принял решение пропустить индивидуальную гонку. 20 километров — это длинная дистанция. Учитывая, что уже в начале спринта силы покинули меня, я решил, что завтра лучше не стартовать. Моя основная задача сейчас — тренироваться. Если мне станет лучше, я буду рад помочь команде в эстафете. А так — у сборной достаточно ребят, которые могут соревноваться. Пока я не чувствую, что ситуация улучшается. Нужно тренироваться и придерживаться плана, а когда почувствую себя лучше, вернусь к интенсивной работе», — приводит слова Фака пресс-служба Федерации лыжного спорта Словении.
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