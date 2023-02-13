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Жаклен — о победе Бё на ЧМ: такой биатлон приятно смотреть. Но у меня не было сил на это

Жаклен — о победе Бё на ЧМ: такой биатлон приятно смотреть. Но у меня не было сил на это
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Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о пропуске гонки преследования на чемпионате мира и признался, что не мог смотреть на очередную победу норвежца Йоханнеса Бё.

«Это биатлон, на который очень приятно смотреть. Но у меня не было моральных сил, чтобы смотреть гонку. В субботу вечером я чувствовал себя опустошённым, усталым, измученным и разочарованным. Я старался не торопиться и переварить произошедшее, но не мог понять, что произошло во время стрельбы стоя.

Мне ещё нужно время, чтобы обрести себя, найти правильный настрой. На тренировках всё идёт хорошо, а потом, в гонке, где нужно выкладываться на все 100%, я не могу показать стрельбу высокого уровня. Я стараюсь быть добрее к себе, терпеливее. Это долгий путь, но в какой-то момент я вернусь к цели», — приводит слова Жаклена Le Dauphine Libere.

Напомним, Жаклен занял 36-е место в спринте на чемпионате мира в Оберхофе (Германия) и снялся с пасьюта.

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