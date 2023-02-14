Пуаре: меня не удивляет победа Симон на ЧМ. Знал, что она рано или поздно прорвётся

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре прокомментировал победу француженки Жулии Симон в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия).



«Я знал, что Жулия рано или поздно прорвётся. Все мы видели её великолепную лыжную технику. Меня не удивляет её победа. Во время гонки преследования она впечатлила своим ходом и стрельбой. На последней стойке она оказалась с немецкой спортсменкой в Оберхофе, а это очень непросто. Думаю, что на двух последних кругах она не совсем контролировала себя. Это была отличная гонка для Симон. Теперь она может набирать обороты. На этом чемпионате мира есть только четыре-пять спортсменок, которые могут брать золото. Для Жулии всё возможно», — приводит слова Пуаре Nordic Magazine.