Уле-Эйнар Бьорндален эмоционально отреагировал на победу Бё в индивидуальной гонке на ЧМ

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о победе соотечественника Йоханнеса Бё в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023.

«Это невероятно впечатляет. Он безумно хорошо катается на лыжах», — приводит слова Бьорндалена VG.

Отметим, что Бё одержал уже четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия), а также то, что Бё впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).