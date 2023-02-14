Легрейд — о серебре ЧМ: на вкус как золото. Есть человек, который лучше остальных
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал серебро в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023.
«Серебро теперь на вкус как золото. На тропе есть один человек, который просто лучше остальных. Я надеялся поймать его, но с такой скоростью, с какой он движется сегодня, шансов нет», — цитирует Легрейда VG.
Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах).
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