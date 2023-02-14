Легрейд — о серебре ЧМ: на вкус как золото. Есть человек, который лучше остальных

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал серебро в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023.

«Серебро теперь на вкус как золото. На тропе есть один человек, который просто лучше остальных. Я надеялся поймать его, но с такой скоростью, с какой он движется сегодня, шансов нет», — цитирует Легрейда VG.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах).