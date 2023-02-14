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«Он совершенно уникален». Тарьей Бё — о четвёртой победе младшего брата на ЧМ в Оберхофе

«Он совершенно уникален». Тарьей Бё — о четвёртой победе младшего брата на ЧМ в Оберхофе
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о победе младшего брата Йоханнеса Бё в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Тарьей Бё стал седьмым.

«Он совершенно уникален. Это очень приятно для родителей, которые приезжают сюда, в Оберхоф, и видят, как он выигрывает золото», — приводит слова Бё-старшего VG.

Отметим, что Йоханнес одержал уже четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия), а также то, что Бё впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).

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