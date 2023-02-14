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Видеообзор победы Йоханнеса Бё в индивидуальной гонке на ЧМ в Оберхофе

Видеообзор победы Йоханнеса Бё в индивидуальной гонке на ЧМ в Оберхофе
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В Оберхофе (Германия) завершилась индивидуальная мужская гонка на 20 км, проходившая в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Вторым стал его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Бронзовую награду завоевал швед Себастиан Самуэльссон.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах)
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах)
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах)

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