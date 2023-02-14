Йоханнес Бё — о новом рекорде: это абсолютно экстремально

Норвежский спортсмен Йоханнес Бё прокомментировал новый рекорд, который ему покорился после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

Триумф в индивидуальной гонке стал для Бё девятым подряд в личных гонках. Таким образом, Йоханнес обогнал своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, на счету которого восемь побед кряду.

«Это, конечно, очень приятно. Девять подряд — это абсолютно экстремально. Потрясающе», — приводит слова Бё-старшего VG.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).