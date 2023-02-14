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Себастиан Самуэльссон эмоционально ответил критикам после бронзы ЧМ в индивидуальной гонке

Себастиан Самуэльссон эмоционально ответил критикам после бронзы ЧМ в индивидуальной гонке
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия), эмоционально обратился к критикам.

«Многие говорили, что я должен уйти из биатлона, но я стою на своём и показываю, на что способен. Слова критиков не воодушевляют. Это, скорее, неуважение. Я же не пишу человеку, если у него выдался плохой день на работе.

Я поставил критиков на место. Я сфотографирую свою медаль и отправлю её в качестве ответа тем, кто писал мне в интернете», – приводит слова Самуэльссона Expressen.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).

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