Себастиан Самуэльссон эмоционально ответил критикам после бронзы ЧМ в индивидуальной гонке

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия), эмоционально обратился к критикам.

«Многие говорили, что я должен уйти из биатлона, но я стою на своём и показываю, на что способен. Слова критиков не воодушевляют. Это, скорее, неуважение. Я же не пишу человеку, если у него выдался плохой день на работе.



Я поставил критиков на место. Я сфотографирую свою медаль и отправлю её в качестве ответа тем, кто писал мне в интернете», – приводит слова Самуэльссона Expressen.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).