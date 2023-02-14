«Нет смысла пытаться». Йоханнес Бё — о предложении попробовать себя в лыжных гонках

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил на предложение Уле-Эйнара Бьорндалена попробовать себя в лыжных гонках.

«Было бы неплохо посмотреть, потому что так сравнивать непросто. Я никогда не был в лучшей форме, поэтому было бы интересно проверить на дистанции меньше 15 километров. Норвежцы бегают ужасно быстро, поэтому нет смысла пытаться», — приводит слова Бё VG.

Отметим, что Бё одержал уже четвёртую победу подряд на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия), а также то, что Бё впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира. Эта золотая медаль стала для него 28-й в рамках чемпионатов мира. По этому показателю Бё догнал француза Мартена Фуркада.