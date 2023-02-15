В ВАДА отреагировали на отсутствие тестирования российских спортсменов в течение года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответило на запрос норвежского телеканала TV2, обеспокоенного отсутствием тестирования на допинг призёров Олимпиады-2022 в течение года.
Это тестирование могло провести только РУСАДА, так как практически сразу после Игр в Пекине российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Однако согласно статистике РУСАДА некоторые призёры Игр за 2022 год не были протестированы ни разу. Это лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, биатлонисты Максим Цветков и Эдуард Латыпов, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, конькобежец Сергей Трофимов.
ВАДА подтвердило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу, но при этом провело такое же количество тестов российских спортсменов, как и в предыдущие годы.
«То же самое относится и к другим антидопинговым организациям, включая международные федерации. ВАДА продолжает следить за деятельностью РУСАДА.
Будем ли мы возражать против возвращения россиян на международные турниры из-за того, что их не тестируют в последние месяцы? Ситуация такова, что нынешнее отстранение от международных соревнований спортсменов из России (и Беларуси) касается военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине, а не антидопинговых вопросов», — приводит TV2 ответ ВАДА.
- 15 февраля 2023
-
14:15
-
13:56
-
12:26
-
11:57
-
11:41
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:32
-
06:12
-
05:57
-
00:30
- 14 февраля 2023
-
23:40
-
23:03
-
21:27
-
20:47
-
20:39
-
19:40
-
19:27
-
19:12
-
18:57
-
18:40
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
17:41
-
17:21
-
16:26
-
13:25
-
13:01
-
12:05
-
11:36
-
10:53
-
10:41
-
09:45