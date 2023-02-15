В ВАДА отреагировали на отсутствие тестирования российских спортсменов в течение года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответило на запрос норвежского телеканала TV2, обеспокоенного отсутствием тестирования на допинг призёров Олимпиады-2022 в течение года.

Это тестирование могло провести только РУСАДА, так как практически сразу после Игр в Пекине российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Однако согласно статистике РУСАДА некоторые призёры Игр за 2022 год не были протестированы ни разу. Это лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, биатлонисты Максим Цветков и Эдуард Латыпов, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, конькобежец Сергей Трофимов.

ВАДА подтвердило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу, но при этом провело такое же количество тестов российских спортсменов, как и в предыдущие годы.

«То же самое относится и к другим антидопинговым организациям, включая международные федерации. ВАДА продолжает следить за деятельностью РУСАДА.

Будем ли мы возражать против возвращения россиян на международные турниры из-за того, что их не тестируют в последние месяцы? Ситуация такова, что нынешнее отстранение от международных соревнований спортсменов из России (и Беларуси) касается военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине, а не антидопинговых вопросов», — приводит TV2 ответ ВАДА.